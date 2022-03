Giappone: sondaggio, 86 per cento dei giapponesi favorevoli alle sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'85,5 per cento dei cittadini del Giappone consultati nell'ambito di un sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo" si è espresso a favore delle sanzioni varate dal governo del loro Paese nei confronti della Russia, in risposta all'invasione militare dell'Ucraina. Il sondaggio, pubblicato nella giornata di ieri, 20 marzo, ha coinvolto in tutto 1.043 persone, che sono state consultate in merito ad una serie di argomenti di attualità e di pubblico interesse. Il 91,2 per cento degli intervistati si è espresso a favore dell'accoglienza di profughi dall'Ucraina, e il 75,2 per cento ha espresso il timore che la guerra in Ucraina possa spingere la Cina ad accelerare i piani per una riannessione forzosa di Taiwan. Dal sondaggio emerge anche un aumento del tasso di fiducia nel governo del primo ministro Fumio Kishida rispetto alla rilevazione dello scorso febbraio: più 3,5 punti percentuali, al 60,1 per cento. (segue) (Git)