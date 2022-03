Giappone-Cambogia: Kishida in visita a Phnom Penh, focus su Ucraina e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha incontrato ieri l'omologo della Cambogia, Hun Sen, nel corso di una visita ufficiale a quel Paese del Sud-est asiatico. L'incontro, che segue una visita ufficiale del premier giapponese in India, è stato presentato dalla stampa giapponese come la tappa di un "tour regionale" teso a promuovere un maggiore isolamento internazionale della Russia in risposta alla guerra in Ucraina. Durante l'incontro, Kishida e Hun Sen sono stati concordi nel fare appello ad una cessazione immediata dell'operazione militare intrapresa dalla Russia; la dichiarazione congiunta diffusa a margine dell'incontro tra i due leader definisce l'invasione dell'Ucraina "una violazione della Carta delle Nazioni Unite", ma non fa alcuna menzione esplicita della Russia, e Kishida non è riuscito a strappare all'omologo una condanna esplicita di Mosca e del presidente russo Vladimir Putin. (segue) (Git)