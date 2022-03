Giappone-Cambogia: Kishida in visita a Phnom Penh, focus su Ucraina e Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hun Sen si è impegnato a proseguire la cooperazione con il Giappone per "preservare le fondamenta dell'ordine internazionale", e ha sollecitato una soluzione diplomatica al conflitto in atto nell'Europa Orientale. La dichiarazione congiunta fa anche riferimento al Myanmar: Kishida e Hun Sen hanno fatto appello al governo militare birmano affinché scarceri la consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi e altri prigionieri politici, e ripristini il sistema democratico in vigore nel Paese prima del golpe del primo febbraio 2021. Kishida ha dichiarato che questa settimana informerà gli altri leader del G7 in merito all'incontro con gli omologhi di India e Cambogia. "E' importante che il G7 riceva un aggiornamento dal Giappone, che è il suo unico membro asiatico", ha detto Kishida, spiegando che se possibile prenderà parte di persona al summit in programma il 24 marzo a Bruxelles. (Git)