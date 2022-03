Usa: giudice Corte suprema Clarence Thomas ricoverato per sintomi influenzali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clarence Thomas, giudice 73enne della Corte Suprema degli Stati Uniti, è stato ricoverato in ospedale venerdì 18 marzo a causa di "sintomi influenzali", e non potrà presentare ad alcune udienze della Corte questa settimana. Lo riferisce una nota ufficiale, secondo cui Thomas - il più anziano tra i giudici della Corte Suprema - si sta sottoponendo a controlli e ad un trattamento antibiotico endovenoso, e potrebbe essere dimesso dall'ospedale entro due giorni. Non è chiaro, secondo la stampa Usa, per quale ragione la Corte abbia comunicato il ricovero ospedaliero del giudice con due giorni di ritardo. (Nys)