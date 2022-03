Corea del Sud: esportazioni in crescita del 10 per cento nei primi 20 giorni di marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono cresciute del 10,1 per cento su base annua nei primi 20 giorni del mese di marzo, grazie alla forte domanda globale di microchip e prodotti petroliferi. Lo certificano i dati delle autorità doganali sudcoreane rilanciate dalla stampa di quel Paese. Nelle prime due decadi di marzo le spedizioni di merci in uscita sono ammontate a 37,3 miliardi di dollari, contro 33,8 miliardi di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni sono aumentate del 18,9 per cento a 39,3 miliardi di dollari, risultando in un disavanzo commerciale di 2,08 miliardi di dollari durante il periodo in esame. (segue) (Git)