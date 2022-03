Corea del Sud: esportazioni in crescita del 10 per cento nei primi 20 giorni di marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda globale di microchip ha trainato anche a febbraio le esportazioni di componenti e apparecchiature elettroniche della Corea del Sud, che il mese scorso hanno registrato un incremento del 23,7 per cento su base annua. Le spedizioni in uscita di prodotti dell’Ict sono ammontate il mese scorso a 18,88 miliardi di dollari, secondo i dati forniti dal ministero della Scienza e dell’Ict. Si tratta del dato migliore di sempre per il mese di febbraio e dell’11mo mese consecutivo di crescita dell’export per l’elettronica sudcoreana. Le importazioni da parte della Corea del Sud nell’ambito del medesimo settore sono ammontate il mese scorso a 11,39 miliardi di dollari, in crescita del 23,9 per cento annuo. (segue) (Git)