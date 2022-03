Corea del Sud: esportazioni in crescita del 10 per cento nei primi 20 giorni di marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Export-import Bank of Korea, banca di Stato sudcoreana che assiste nel finanziamento e nella facilitazione delle esportazioni della Corea del Sud, prevede un rallentamento dell'export sudcoreano nel primo trimestre 2022, per effetto di una serie di fattori esogeni negativi. Secondo la banca, le esportazioni sudcoreane aumenteranno di circa il 15 per cento annuo tra gennaio e marzo, a 169 miliardi di dollari. Tra i fattori che agiscono da freno sull'export la banca menziona la variante Omicron del coronavirus e le problematiche che ancora affliggono le catene di fornitura globali. Lo scorso anno le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 25,8 per cento annuo a 644,54 miliardi di dollari, un dato senza precedenti dal 1956, quando il Paese ha iniziato a elaborare dati comparabili. (segue) (Git)