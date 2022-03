Corea del Sud: esportazioni in crescita del 10 per cento nei primi 20 giorni di marzo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Corea del Sud è cresciuto del 4 per cento nel 2021, il dato migliore da 11 anni a questa parte, grazie al contributo determinante delle esportazioni e degli investimenti aziendali che hanno registrato un rimbalzo rispetto all'anno precedente. Lo ha annunciato la Banca di Corea. Il dato coincide con l'obiettivo di crescita del Pil fissato dal governo sudcoreano per il 2021, Secondo la banca centrale, le esportazioni del Paese sono aumentate l'anno scorso del 9,7 per cento, mentre gli investimenti aziendali sono cresciuti dell'8,3 per cento. Nel quarto trimestre l'economia sudcoreana è cresciuta dell'1,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, più di quanto previsto in media dagli economisti. (Git)