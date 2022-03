Corea del Sud: Yoon conferma piani per il trasferimento dell'Ufficio di presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha completato la scorsa settimana la composizione del comitato di transizione. Il suo portavoce, Kim Eun-hye, ha annunciato durante una conferenza stampa il 17 marzo i nomi dei componenti dei sottocomitati per l’economia e la scienza e dei tre portavoce. I sottocomitati sono in tutto sette e i membri della squadra 24. Domani potrebbe svolgersi una cerimonia ufficiale di presentazione. Lee Chang-yang, professore di ingegneria gestionale presso il Korea Advanced Institute of Science and Technology, è stato nominato capo del sottocomitato per gli affari economici, di cui fanno parte anche Wang Yun-jong, docente alla Dongduk Women’s University, Yoo Woong-hwan, ex dirigente di Sk Telecom, e Ko San, amministratore delegato di Ateam Ventures ed ex astronauta in addestramento. (segue) (Git)