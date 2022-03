Corea del Sud: Yoon conferma piani per il trasferimento dell'Ufficio di presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottocomitato per la scienza, la tecnologia e l'istruzione sarà guidato da Park Sung-joong, esponente del partito Potere dei nazionali (Ppp), affiancato dai docenti Kim Chang-kyung, dell’Università di Hanyang, e Nam Ki-tae, dell’Università nazionale di Seul. Il sottocomitato per gli affari sociali, il welfare e la cultura, è stato affidato a Lim Lee-ja, altro rappresentante del Ppp, con Ahn Sang-hoon, professore dell’Università nazionale di Seul, Peck Kyong-ran, che insegna alla Facoltà di medicina dell’Università di Sungkyunkwan, e Kim Do-shik, vicesindaco di Seul. La squadra di transizione avrà tre portavoce: Shin Yong-hyeon del Partito popolare (Pp) sarà il principale; Won Il-hee, ex reporter dell’emittente televisiva Sbs, e Choi Ji-hyeon, avvocato, saranno i vice. (segue) (Git)