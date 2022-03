Myanmar: Usa pronti a riconoscere il "genocidio" dei rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha stabilito che le Forze armate di Myanmar hanno commesso atti di genocidio ai danni della minoranza musulmana rohingya. Lo riferiscono fonti governative statunitensi citate dall'emittente televisiva "Nbc News", secondo cui la presa di posizione potrebbe essere ufficializzata dal segretario di Stato Usa Antony Blinken già nella mattinata di oggi, 20 marzo. La stampa Usa ricorda che formalizzando l'accusa di genocidio ai danni delle forze armate birmane, il governo degli Stati Uniti accoglierebbe sollecitazioni in tal senso formulate per anni da una molteplicità di Ong e associazioni per i diritti umani. Le leggi in vigore negli Stati Uniti non prevedono alcuna conseguenza diretta a seguito di una formale proclamazione di genocidio; la presa di posizione di Washington comporterà però quasi certamente un ulteriore aumento della pressione internazionale sulle Forze armate del Myanmar, che hanno assunto il controllo di quel Paese dell'Asia Meridionale tramite un golpe il primo febbraio 2021. (Nys)