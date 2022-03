Business news: Aerospazio, argentina Invap annuncia vendita sensori solari a Ohb Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale argentino per le Investigazioni applicate (Invap), azienda statale del settore aerospaziale e nucleare, ha annunciato la vendita di una partita di sensori solari per satelliti all'impresa italiana Ohb Italia, appartenente all'European Space and Technology Group della tedesca Orbitale Hochtechnologie Bremen. Si tratta della prima volta che un'azienda argentina del settore esporta un suo prodotto al mercato europeo, un fatto celebrato dal ministro della Scienza e Tecnologia, Daniel Filmus, attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "Per la prima volta l'Argentina esporta tecnologia spaziale al mercato europeo", ha scritto il ministro accompagnando la pubblicazione con un video. I sensori dell'Invap, si spiega nel filmato, permettono ad un satellite di orientare i suoi pannelli per captare energia solare durante situazioni di emergenza. (Res)