Business news: Bolivia, Banca centrale, prospettive inflazione stabili e costanti

- La Banca centrale della Bolivia (Bcb) prevede di mantenere un livello di inflazione "bassa e costante" durante il 2022, nonostante il contesto globale di aumento dei prezzi. In una nota la Bcb sottolinea come il paese andino sia riuscito a mantenere l'indice dei prezzi al livello più basso di tutta l'America Latina "grazie al modello economico e sociale comunitario e al corretto uso degli strumenti di politica economica e monetaria". I sondaggi effettuati sul mercato, riferisce la Bcb, indicano inoltre che anche le aspettative per il resto dell'anno si mantengono stabili. La Bolivia ha registrato a febbraio un tasso di inflazione del +0,7 per cento su anno e del +0,12 per cento rispetto al mese precedente, accumulando un tasso del +0,47 per cento nei primi due mesi del 2022. (Res)