Business news: Brasile, attività economica gennaio in calo dello 0,99 per cento su mese, stabile su anno

- L'attività economica del Brasile ha registrato a gennaio 2022 una contrazione pari allo 0,99 per cento su mese e sostanzialmente stabile (+0,01 per cento) su anno. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br), considerato un'anticipazione dei risultati del prodotto interno lordo (pil). Quello di gennaio è il primo dato in calo dopo tre dati positivi mensili consecutivi per l'indicatore, ma il più pronunciato su mese, dopo il calo dell'1,67 per cento di marzo del 2021. Negli ultimi 12 mesi fino a gennaio 2022 l'indice registra una crescita pari al 4,73 per cento. Segnali della ripresa compiuta lo scorso anno, rispetto al periodo più critico della pandemia arrivano mettendo a confronto la crescita registrata negli ultimi dodici mesi rispetto al periodo febbraio 2020-gennaio 2021: +4,73 per cento. Con il calo di gennaio, l'indice di attività economica misurato dalla Bc raggiunge i 138,48 punti, il peggiore risultato da dicembre 2020, quando si trovava a 138,18 punti. (Res)