Business news: Cile, Banca centrale, Pil a +11,7 per cento nel 2021

- Il prodotto interno lordo del Cile ha segnato ufficialmente una crescita del 11,7 per cento nel 2021 secondo quanto risulta dal Rapporto sui conti pubblici diffuso oggi dalla Banca centrale (Bcl). Si tratta della maggiore crescita registrata nella storia del Cile, crescita che, tenendo conto del calo del 6 per cento del pil nel 2020, consente al paese sudamericano di recuperare e sorpassare abbondantemente il livello pre-pandemia. Solo nel quarto trimestre l'economia aveva segnato un +12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Come ampiamente sottolineato nel corso dell'anno, la Bcl ribadisce nel rapporto finale che la performance dell'economia è da attribuire alla maggior apertura e dinamismo del sistema produttivo e al forte stimolo della domanda interna generato dalle misure di sostegno alle famiglie e dai prelievi anticipati dai fondi pensione. (Res)