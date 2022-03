Emirati Arabi-Giappone: ministro Esteri Hayashi sollecita stabilizzazione prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha sollecitato gli Emirati Arabi Uniti a prestare il loro contributo per stabilizzare i prezzi del petrolio greggio, in forte aumento già prima dell'inizio del conflitto armato in Ucraina. Hayashi, che si trova in visita ufficiale negli Emirati, ha tenuto ieri un incontro in videoconferenza con il ministro dell'Industria emiratino, Sultan al Jaber, che è anche amministratore delegato della compagnia petrolifera di Stato. Il ministro giapponese ha ricordato che Tokyo dipende dagli Emirati Arabi per circa il 30 per cento delle sue importazioni di petrolio greggio, ed ha espresso preoccupazione per il forte aumento dei prezzi. Jaber ha dichiarato che gli Emirati sono disponibili ad assistere il Giappone tramite misure tese a stabilizzare il mercato energetico e sul fronte della decarbonizzazione. (Git)