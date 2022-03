Giappone: sondaggio, 86 per cento dei giapponesi favorevoli alle sanzioni alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In crescita anche l'approvazione della risposta governativa alla pandemia, giudicata positivamente dal 60,4 per cento degli intervistati. Il 53,3 per cento dei partecipanti al sondaggio si è detto favorevole in particolare alla decisione di revocare lo stato di quasi emergenza pandemica a partire da questa settimana. Per quanto riguarda le relazioni con la Corea del Sud, il 72,2 per cento dei giapponesi interpellati da "Kyodo" ritiene che i rapporti tra i due Paesi non muteranno significativamente nonostante l'elezione del nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, e l'intenzione espressa da quest'ultimo di ripristinare le relazioni bilaterali. Infine, il 42,1 per cento dei partecipanti al sondaggio ha espresso l'intenzione di sostenere il Partito liberaldemocratico (Ldp) in vista delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta, in programma la prossima estate. (Git)