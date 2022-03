Usa-Polonia: Biden farà tappa a Varsavia la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden farà tappa in Polonia venerdì 25 marzo, nel corso del suo imminente viaggio ufficiale in Europa. Lo ha annunciato la Casa Bianca, secondo cui il presidente incontrerà a Varsavia il suo omologo polacco Andrzej Duda per un confronto in merito alla crisi in Ucraina. Il giorno prima - il 24 marzo - Biden incontrerà a Bruxelles i rappresentanti degli alleati della Nato, i leader del G7 e dell'Unione europea. Secondo una nota della Casa Bianca, il presidente Usa intende discutere in Polonia "la crisi umanitaria e dei diritti umani causata dalla guerra ingiustificata e non provocata della Russia in Ucraina". Dall'inizio del conflitto quasi due milioni di ucraini hanno attraversato il confine tra il loro Paese e la Polonia per scampare ai combattimenti. All'inizio di marzo la Polonia e la Romania sono state visitate anche dalla vicepresidente Usa Kamala Harris. (Nys)