Ucraina: Di Maio, Zelensky sarà accolto a braccia aperte da istituzioni democratiche italiane

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il 22 marzo sarà accolto a braccia aperte dalle nostre istituzioni democratiche. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”, parlando dell’intervento che il capo dello Stato ucraino farà in videocollegamento con il Parlamento italiano. “Sono stato a Kiev una settimana prima dell’attacco russo e ho incontrato i cittadini, che guardano all’Ue come un obiettivo. A quelle persone non dobbiamo negare questa speranza. Ciò spaventa Putin perché quel popolo guarda ai nostri valori”, ha ricordato il ministro degli Esteri. (Res)