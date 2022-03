Business news: Italia-Brasile, sottosegretario Di Stefano incontra presidente Banca Centrale e vice ministro Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha incontrato nel corso della sua missione a Brasilia il presidente della Banca Centrale brasiliana Roberto Campos Neto e il vice ministro dell'Economia Robert Fendt. "Ho appreso della rapida ripresa economica del Brasile dopo la pandemia e delle buone prospettive future per l’economia locale, aspetti confortanti per il buon andamento dei nostri investimenti nel Paese. Ora la sfida sarà far fronte anche all'impatto economico della guerra in Ucraina, che rischia di minacciare l'importazione di fertilizzanti e quindi la produzione agricola brasiliana. Parliamo di un potenziale danno alla stabilità alimentare globale, e quindi ho assicurato ai miei interlocutori il nostro sostegno nella ricerca di una veloce soluzione al problema", ha scritto Di Stefano in un post pubblicato sul suo account Facebook. (Res)