Business news: Brasile, ministero economia prevede inflazione al 6,55 per cento nel 2022

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima dell'inflazione per il 2022, passando dal 4,7 per cento ipotizzato a novembre al 6,55 per cento scritto nel bollettino MarcoFiscale diffuso dal dipartimento di politica economica (Spe). Il valore è dunque superiore rispetto a quello considerato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc come obiettivo centrale dell'inflazione, fissato per il 2022 al 3,50 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. A inizio settimana gli analisti del settore privato consultati dalle Banca centrale (Bc) nel rapporto settimanale "Focus" avevano ipotizzato per l'anno in corso un tasso di inflazione del 6,45 per cento. Un dato in sensibile crescita rispetto a quanto ipotizzato la settimana scorsa, quando la stima era al 5,65 per cento, e al 5,5 per cento ipotizzato quattro settimane fa. (Res)