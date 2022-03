Business news: Brasile, Bolsonaro annuncia riduzione tariffe dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato una riduzione delle tariffe dell'elettricità. "Sembra che la super tariffa attuale dell'energia nelle prossime settimane cesserà di esistere", ha detto il capo dello stato parlando ai giornalisti prima di una riunione con i ministri del suo governo. L'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel) ha dal primo settembre 2021 applicato una nuova tariffa per le bollette elettriche in tutto il Paese chiamata "scarsità d'acqua", che prevede un incremento di 14,20 (2,31 euro) real per ogni 100 kilowattora consumati. Secondo i calcoli del governo la tariffa genera un aumento medio del 6,78 per cento della bolletta elettrica dei consumatori. La nuova tariffa è stata varata a seguito dell'aggravarsi della crisi idrica generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni. (Res)