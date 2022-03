Ucraina: Di Maio, al Consiglio Ue proporremo di istituire tavolo per corridoi umanitari localizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia muoverà un’iniziativa sull’Ucraina al Consiglio Affari esteri dell’Ue: istituire un tavolo permanente con l’Unhcr e Croce Rossa per delle tregue localizzate sul campo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Con le tregue umanitarie si riesce a portare anche l’aiuto. Dobbiamo riuscire in quest’impresa perché non abbiamo il tempo di aspettare l’accordo di pace. La priorità dovrà essere data alla aree in cui sono presenti orfanotrofi. Da lì dobbiamo cominciare per portare via quanta più gente possibile”, ha detto Di Maio. (Res)