Ucraina: Di Maio, popolazione russa è soggetta a propaganda quotidiana

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La maggior parte della popolazione russa è destinataria di propaganda quotidiana. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “Più continueremo a colpire l’economia russa più il presidente russo Vladimir Putin dovrà fare delle considerazioni su questa guerra, puntata a prendere l’Ucraina in pochi giorni, e siamo a oltre tre settimane”, ha detto Di Maio. “Ancora non è riuscito a entrare a Kiev e questo vuol dire che ha sbagliato i conti”, ha aggiunto il ministro secondo cui “in queste condizioni il consenso nei suoi confronti in Russia non cresce”. (Res)