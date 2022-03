Business news: Brasile, compagnia di armi leggere Taurus prima al mondo per vendite nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria di armi brasiliana Taurus Armas occupa la prima posizione al mondo nella vendita di armi leggere tra le aziende che rivelano i propri numeri al mercato. Lo riferisce la stessa Taurus in occasione della pubblicazione del bilancio 2021, da cui emerge che il volume delle vendite dell'azienda supera i valori dei concorrenti tra cui le imprese statunitensi Smith & Wesson e Sturm, e la Ruger & Co. Grazie a questi risultati l'utile lordo, Ebitda (considerando interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento), è aumentato del 114 per cento raggiungendo quota un miliardo di real (171 milioni di euro). L'utile netto è invece aumentato del 141 per cento. Grazie ai risultati ottenuto la società ha annunciato che proporrà il pagamento di pari a 1,65 real per azione. (Res)