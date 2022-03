Ucraina: ministero Difesa russo, ultimatum per la resa Mariupol, annunciati nuovi corridoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo afferma che l'Ucraina ha tempo sino alle prime ore del 21 marzo per fornire una risposta sulla resa di Mariupol, città sud orientale del Paese. E' quanto affermato dal generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo in un briefing con la stampa. "Insistiamo per una risposta scritta ufficiale da parte ucraina entro le 5 del mattino di domani (le 3 italiane), cioè il 21 marzo, a tutte le proposte elencate dalla Federazione Russa, in nome del salvataggio dei residenti di Mariupol e delle infrastrutture della città", ha affermato Mizintsev. Inoltre, è stata annunciata l'apertura di nuovi corridoi umanitari dalle 10 russe di domani (le 8 in Italia) da Mariupol verso la Federazione Russa, verso la repubblica popolare di Donestsk oltre che verso l'Ucraina, ha detto l'ufficiale russo.(Rum)