Business news: Cile, ministro Finanze, stime crescita governo Pinera "poco plausibili"

- Il ministro delle Finanze del Cile, Mario Marcel, ha ridimensionato le proiezioni di crescita per il 2022 fissate dal precedente governo di Sebastian Pinera al 3,5 per cento. "Sono poco plausibili, le cifre che ha lasciato il governo precedente non sono coerenti con il livello di correzione necessario", ha dichiarato Marcel in un'intervista rilasciata al quotidiano "Diario Financiero". Il ministro, che fino a poche settimane fa era a capo della presidenza della Banca centrale, ritiene che "le cifre non solo sono superiori a quelle dei diversi attori del mercato" ma anche che "un'espansione della domanda del 2 per cento non è coerente con l'esigenza di controllare l'inflazione". (Res)