Business news: Brasile-Italia, sottosegretario Di Stefano incontra le imprese italiane attive nel Paese

- Il sottosegretario del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha incontrato a San Paolo le imprese italiane attive in Brasile. Lo scrive lo stesso Di Stefano in un post su Facebook. "A San Paolo, cuore economico del Brasile e dell'America Latina, ho incontrato le imprese italiane attive nel Paese e, successivamente, una delegazione di alto livello di imprenditori e investitori brasiliani nella sede centrale della Federazione delle Industrie dello Stato di San Paolo, che da solo fa il 36 per cento del Pil nazionale ed è cresciuto del 7,5 per cento nel 2021", ha detto il sottosegretario. (Res)