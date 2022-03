Usa: Arkansas, un morto e 24 feriti in sparatoria davanti ad autorimessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato aggiornato a un morto e 24 feriti il bilancio della sparatoria registrata nella serata di sabato in Arkansas, Usa. Lo riferisce la polizia locale segnalando che, dopo aver fermato un sospetto, proseguono le ricerche di "altre persone che potrebbero essere coinvolte nella sparatoria". L'episodio si è registrato davanti a un'autorimessa nella città di Dumas - non distante dalla capitale dello Stato, Little Rock -, mentre era in corso una manifestazione di raccolta fondi scolastici. Le autorità locali non hanno rivelato l'identità della persona deceduta, segnala la "Arkansas Democrat Gazette" ricordando che il numero di feriti è più che raddoppiato rispetto alle stime iniziali. (Nys)