Ucraina: Cavusoglu, Turchia lavora duramente per la pace

- La Turchia sostiene l’integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e sta lavorando duramente per raggiungere la pace. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante una riunione del partito ad Antalya. "Abbiamo adottato una posizione di principio dall'inizio di questa crisi. Abbiamo stretti rapporti con la Russia in molti campi, ma questi rapporti non ci impediscono di difendere la legge. Stiamo facendo grandi sforzi per porre fine alla guerra”, ha detto il capo della diplomazia di Ankara. "Ci siamo opposti fermamente all'annessione della Crimea nel 2014. Se il mondo avesse dato la risposta adeguata all'epoca, oggi non saremmo in questa situazione", ha aggiunto Cavugoglu, ricalcando un concetto già espresso nei giorni scorsi dal presidente turco, Recep Rayyip Erdogan. Ibrahim Kalin, il portavoce della presidenza della Repubblica, ha sottolineato all’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera” che il bilancio umanitario sta diventando ogni giorno più pesante. “Non ci saranno vincitori in questa guerra. Un accordo di pace non è impossibile". Kalin ha poi aggiunto: "Le condizioni più difficili da concordare sono la richiesta della Russia di riconoscere l'annessione della Crimea a Mosca e il riconoscimento dell'indipendenza delle due cosiddette repubbliche nella regione del Donbas. Sono questioni principali e penso che sia più difficile raggiungere un accordo”, ha aggiunto Kalin. Gli altri temi in discussione sono la neutralità dell'Ucraina, il disarmo e le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, e la cosiddetta opera di “de-nazificazione” del governo di Kiev. (Res)