Business news: Colombia, presidenziali, candidato della sinistra vuole rivedere Trattato di libero commercio con Usa

- In caso di vittoria alle elezioni presidenziali in programma in Colombia il 29 maggio Gustavo Petro, candidato della coalizione di sinistra Pacto Histórico, rinegozierà il Trattato di libero commercio (Tlc) con gli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Petro nel primo confronto televisivo tenuto con Federico Gutierrez, della coalizione di centro-destra Equipo por Colombia, e la senatrice Ingrid Betancourt, nota soprattutto per il lungo sequestro sofferto dalle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), che si candida in solitaria con il Partito Oxígeno. In particolare, Petro ha dichiarato che la revisione riguarderà l’importazione di alimenti, al fine di proteggere l’agricoltura nazionale e migliorare le condizioni dei campesinos colombiani. (Res)