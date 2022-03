Medio Oriente: Al Sisi, "l'Egitto sostiene la sicurezza e la stabilità del Libano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto il cardinale Béchara Boutros Pierre Al Rai, patriarca di Antiochia e dei maroniti, per colloqui sulla situazione del Libano e il pericolo derivante dai conflitti nella regione del Medio Oriente. Lo ha riferito il portavoce della presidenza libanese, Bassam Rady, in un comunicato stampa. Il capo dello Stato egiziano ha espresso “orgoglio per le relazioni radicate con il Libano a livello ufficiale e tra i popoli”, confermando l’impegno del suo Paese a favore “della sicurezza e della stabilità del Libano”. Il presidente ha sottolineato che l’Egitto rispetta “gli interessi nazionali libanesi” e intende aiutare a preservare il Paese “dai pericoli dei conflitti nella regione”. Al Sisi ha anche elogiato il ruolo costruttivo del cardinale cattolico nel sostenere il Libano e ripristinarne la stabilità. Dalla parte sua, Al Rai ha espresso la volontà del Libano di rafforzare le forti relazioni storiche che legano i due Paesi, che sono basate su "solidarietà e fratellanza".(Res)