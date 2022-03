Ucraina: Johnson sente Zelensky, sosterremo interessi Kiev in prossimi incontri internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È quanto riferito da Downing Street, secondo cui Johnson ha chiesto "un aggiornamento a Zelensky in merito alla situazione "militare dell'Ucraina di fronte all'aggressione russa". Il premier ha anche "espresso la sua intenzione di promuovere gli interessi dell'Ucraina durante gli incontri della Nato e del G7 di questa settimana e nel prossimo impegno bilaterale con alleati chiave", ha riferito un portavoce del governo britannico. "Il primo ministro ha delineato il continuo impegno del Regno Unito a collaborare con i partner internazionali per coordinare il supporto per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina. I due leader hanno anche discusso dei negoziati in corso e il primo ministro ha riaffermato il suo fermo sostegno alla posizione dell'Ucraina”, ha aggiunto il portavoce. Johnson e Zelensky “hanno sottolineato la continua importanza delle sanzioni nell'esercitare pressioni su Putin e hanno condannato gli abominevoli attacchi contro civili innocenti, in seguito agli spaventosi bombardamenti di Mariupol. Il primo ministro ha espresso la sua ammirazione per il coraggio dell'Ucraina ed è stato chiaro sul fatto che il Regno Unito si è impegnato a rafforzare il sostegno militare, economico e diplomatico per contribuire a porre fine a questo terribile conflitto”, ha aggiunto. "I due leader hanno deciso di intensificare ulteriormente la loro comunicazione diretta nei giorni a venire", ha concluso il portavoce di Downing Street. (Rel)