Business news: Perù, Fitch, instabilità politica mette a rischio l’economia

- La continua instabilità politica in Perù è un rischio per l’economia del Paese. Lo scrive l’agenzia internazionale di rating Fitch in una nota. Le tensioni tra il presidente, il gabinetto e il Congresso, si legge, hanno minato il processo decisionale e l'esecuzione delle politiche e aumentato l'incertezza. Questo, a sua volta, ha smorzato le prospettive di investimento. Secondo Fitch il deterioramento delle istituzioni politiche del Perù e il conseguente indebolimento delle prospettive economiche potrebbero rinnovare la pressione negativa sui rating. (Res)