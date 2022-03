Energia: Di Maio, non abbiamo mai messo interessi economici davanti a nostri valori democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non ha mai ceduto a mettere l’interesse economico davanti al principio della difesa dei valori della democrazia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”. “In tre settimane sono stato in diversi Paesi partner energetici dell’Italia, ieri da ultimo in Mozambico e tutti questi Paesi hanno accettato di aumentare la partnership energetica con l’Italia. Ciò ci aiuterà a evitare il ricatto del gas russo”, ha spiegato il ministro. “Ci sarà sempre un’opportunità per un Paese come l’Italia, non dipendiamo da un solo Paese, abbiamo la forza per non dover sottostare a ricatti”, ha detto Di Maio. (Res)