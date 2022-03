Libia-Italia: domani il convegno sulla ricostruzione della città vecchia di Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene domani a Bengasi un convegno di studi sulla ricostruzione della città vecchia del capoluogo della Cirenaica, la regione della Libia orientale, con la collaborazione dell’Italia. L’evento è organizzato presso l’hotel Tibesti, il principale albergo cittadino, in formato ibrido, sia in presenza che in video conferenza, dal municipio di Bengasi in collaborazione con il consolato generale d’Italia. Oltre al sindaco di Bengasi Sagir Bujuary e al console generale d’Italia Carlo Batori, presenziano all’evento il vice governatore della Banca centrale libica Ali El Hibri, il responsabile del fondo governativo per la ricostruzione delle città di Bengasi e Derna, Ali Abdel Afees, nonché membri dell’accademia, esperti, tecnici e funzionari del municipio, unitamente ad investitori pubblici e privati, imprenditori libici e internazionali e rappresentanti delle organizzazioni internazionali. (segue) (Lit)