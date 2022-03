Business news: Brasile-Italia, sottosegretario Di Stefano incontra ministro degli Esteri França

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In visita ufficiale a Brasilia, il sottosegretario Manlio Di Stefano ha avuto una lunga riunione di lavoro con il ministro degli Affari Esteri del Brasile Carlos Alberto Franco França. Lo riferisce una nota della Farnesina. "Il Brasile, grande democrazia dell’America Latina e Paese al quale siamo uniti da legami storici strettissimi, è il nostro principale partner economico della regione”, ha dichiarato a margine dell'incontro il sottosegretario. Nelle sue parole, Brasile e Italia condividono comuni radici e “solidi rapporti economici, con un interscambio commerciale in forte crescita”. Inoltre, la cooperazione bilaterale è di fondamentale importanza “per affrontare le maggiori questioni globali, in particolare, il cambiamento climatico e la transizione ecologica”. (Res)