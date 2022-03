Lombardia: Cecchetti (Lega), bene anche seconda "gazebata" nelle piazze contro carenza medici di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Archiviamo con grande soddisfazione questo secondo fine settimana consecutivo di mobilitazione nelle piazze lombarde. Un altro bel bagno di folla con tantissimi cittadini e tanta partecipazione anche in questa nostra seconda mobilitazione in tutto il territorio lombardo con i nostri banchetti e gazebo". Lo dichiara in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Ringrazio tutti i nostri militanti e sostenitori, ringrazio i nostri deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, ognuno presente sul proprio territorio per dare informazioni e confrontarsi su problemi o necessità. Due fine settimana consecutivi in piazza - continua -, ma ovviamente questo è solo l'inizio e andremo avanti con la nostra petizione popolare per raccogliere le firme dei cittadini e indirizzarle al ministro della Salute, Roberto Speranza, e sollecitarlo a intervenire e a risolvere il problema carenza dei medici di base sul territorio lombardo".(Com)