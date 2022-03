Infrastrutture: Abu Dhabi Ports firma accordo per gestire terminal multiuso in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell’Egitto, Kamel al Wazir, ha assistito oggi alla firma di due memorandum d'intesa con l’operatore portuale emiratino Abu Dhabi Ports: uno per ampliare il porto di Ain Sukhna, sulle coste del Mar Rosso, per renderlo uno dei più importanti porti hub del Mar Rosso e servire il commercio tra l'Asia, l’Europa e l’Africa; un altro per gestire un porto fluviale nel governatorato di Minya, nell’ambito di un progetto più ampio del governo che prevede un silo immagazzinare zucchero ed esportarlo in Europa attraverso il porto di Damietta, sulle coste del Mediterraneo. Lo ha annunciato il dicastero dei Trasporti egiziano in un comunicato stampa. (Cae)