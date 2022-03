Business news: Brasile, Banca centrale eleva tassi di interesse all'11,75 per cento, più alto dal 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc), ha deciso di elevare il tasso di interesse chiave (Selic) dal 10,75 per cento di febbraio 2022 all'attuale 11,75 per cento. Il Selic raggiunge così il maggior livello da aprile del 2017 (quando si trovava al 12,25 per cento). La decisione, approvata all'unanimità dal Comitato di politica monetaria (Copom), risponde all'intenso e continuo aumento dell'inflazione registrato sin dalla fine del 2020 e che ha guadagnato ulteriore vigore a causa degli effetti del conflitto tra Ucraina e Russia che ha generato un aumento dei prezzi di petrolio, grano e altre commodity. Si è trattato del nono ritocco consecutivo del tasso Selic. (Res)