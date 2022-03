Ucraina: governatore di Donetsk, bombardamenti russi su Mariupol non si fermano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli intensi bombardamenti russi contro Mariupol, città sud orientale dell’Ucraina, proseguono. Lo ha affermato il governatore regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko all’emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”. "Continuano ad attaccare. Bombardamenti, attacchi aerei e sparatorie in città sono costanti. Ora ci sono combattimenti in corso proprio in città", ha detto il governatore della città portuale. "Oggi abbiamo ricevuto delle informazioni secondo cui alcune persone - non fornirò i loro nomi - che erano impegnate a ottenere delle informazioni e aiutare a evacuare i civili, si sono trovate sotto tiro, e purtroppo ci sono vittime fra loro”, ha detto Kyrylenko. “Erano persone che hanno bisogno di spostarsi, volontari e che gli occupanti sanno bene essere civili, persone disarmate, tuttavia cercano qualsiasi pretesto possono trovare per sparare a persone pacifiche", ha aggiunto il governatore. (Rel)