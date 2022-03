Ucraina: Pedica (+E), sollecitiamo ritiro onorificenze ad Aleksey Paramonov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto un ruolo di grande rilievo nella risposta collettiva alla pandemia" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- "Una delegazione di Più Europa più Roma è presente alla manifestazione in piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere la fine della guerra in Ucraina e denunciare le atrocità di un conflitto che solo Putin ha voluto. Come partito sollecitiamo poi, insieme al nostro segretario Della Vedova, il ritiro delle onorificenze assegnate con troppa generosità ad alcune personalità russe, in particolare ad Aleksey Paramonov, il diplomatico che ieri ha minacciato l'Italia e il ministro Guerini. Questa mattina inoltre abbiamo consegnato insieme a Rita di Sano e Alessandro Tomaselli altri aiuti presso la basilica di Santa Sofia per dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, coordinatore di Più Europa più Roma. (Com)