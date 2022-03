Ucraina: Zelenski alla "Cnn", se fossimo già nella Nato la guerra non sarebbe iniziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Ucraina fosse stata già un membro della Nato, la Russia non avrebbe deciso l'invasione dando vita a questa guerra. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel corso di un'intervista alla "Cnn". "Se fossimo stati un membro della Nato, la guerra non sarebbe iniziata", ha detto Zelenski chiedendo "garanzie di sicurezza per il suo paese e il suo popolo". "Se i membri della Nato sono pronti a vederci all'interno dell'alleanza, allora lo facciano immediatamente perché le persone muoiono tutti i giorni", ha rimarcato Zelensky esortando però i Paesi Nato a non lasciare l'Ucraina in "un limbo", incerta sulla possibilità di poter aderire o meno. "Ho chiesto di sapere direttamente se potremo essere accettati nella Nato entro un anno, due o cinque, ma di dirlo chiaramente o di dire di no. E la risposta è stata chiara. Non sarete un membro della Nato, ma pubblicamente, le porte rimarranno aperte", ha detto. (Nys)