Ucraina: Zelensky chiede a Israele di fornire armi e di sanzionare la Russia

- La guerra tra Ucraina e Russia è “una lotta tra il bene e il male” e Israele dovrebbe scegliere da che parte deve stare. Lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando alla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele. “Sapete bene quale è il risultato dell’indifferenza in una lotta tra il bene e il male. Israele sa da che parte deve stare”, ha detto il presidente ucraino, di origini ebraiche, al parlamento israeliano. Il leader ucraino ha chiesto a Israele di fornire armi per difendersi dall’invasione di Mosca e di imporre sanzioni economiche alla Russia. “Avete il sistema di difesa anti-missili più potete del mondo. Sapete cosa significa ricevere una minaccia dal cielo e come difendere gli interessi dello Stato e dei cittadini. Siete un popolo forte e solidale: difendete le vite degli ebrei ucraini! Perché non possiamo ricevere armi da voi? Perché Israele non ha imposto aspre sanzioni contro la Russia e le aziende russe?”, ha domandato ancora Zelensky, rivolgendosi ai deputati. (Res)