Francia: candidato Melenchon, le presidenziali saranno un referendum sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in Francia saranno un referendum sociale. Lo ha detto il candidato della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, intervenendo a Place de la Republique davanti a un raduno dei suoi sostenitori. Melenchon ha guidato oggi un corteo a Parigi partito da Place de la Bastille e arrivato per l’appunto a Place de la Republique. Il candidato ha ricordato l’importanza del voto, perché “ciascun elettore ha la chiave per il secondo turno”. Melenchon ha dedicato il raduno di oggi “alla resistenza del popolo ucraino”. (Frp)