Ucraina: ministro Finanze ceco, embargo commerciale totale contro Russia è irrealistico

- Un embargo commerciale totale contro la Russia, proposto ieri dal premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, è irrealistico. Lo ha detto il ministro delle Finanze della Repubblica Ceca, Zbynek Stanjura, precisando che una sanzione del genere ha scarse possibilità di approvazione. Le sanzioni inflitte finora, ha detto, sono state efficaci e altre sono in programma. Il governo di Praga si riunirà la prossima settimana per discutere la proposta di un embargo commerciale totale, oltre a quella polacca di una missione di peacekeeping internazionale in Ucraina. (Vap)