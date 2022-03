Ucraina: la Russia conferma la morte del vice comandante della Flotta del Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva la conferma russa sulla morte del vice comandante della Flotta russa del Mar Nero, il capitano Andrei Paly, che sarebbe deceduto durante i combattimenti in corso a Mariupol, città sud orientale dell’Ucraina. Le forze armate di Kiev ne avevano rivendicato la morte questa mattina, ma sinora non è stato possibile confermare la notizia. A dare l’ufficialità per primo è stato il segretario del collegio navale di Nakhimov, Konstantin Tsarenko, sul social network russo Vkontakte, mentre successivamente un senatore di Sebastopoli, in Crimea – dove ha sede la base della Flotta del Mar Nero – ha dichiarato che la città "ha subito una perdita grave e irreparabile. Paly è morto nelle battaglie per la liberazione di Mariupol dai nazisti". Il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha dichiarato in un post su Telegram che "Andrei Nikolaevich ha scelto di difendere la patria per tutta la sua vita ed è morto per garantire un nostro futuro pacifico". (Rum)