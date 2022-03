Grecia: Mitsotakis guarito dal Covid, domani riprenderà regolari attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è risultato negativo a tutti i test per il coronavirus. E’ quanto riferito dal governo di Atene, secondo cui il premier è da considerarsi quindi completamente guarito e da domani, quindi, riprenderà le sue regolari funzioni. Mitsotakis ha ricevuto tutte le tre dosi di vaccino ma lo scorso 14 marzo è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo il primo ministro ellenico non ha potuto partecipare in presenza – ma solo in videocollegamento – all’incontro in Italia con gli omologhi di Spagna e Portogallo. (Gra)