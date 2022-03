Romania: governo predispone piano nazionale per assistere profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno sta preparando un piano nazionale per aiutare i profughi arrivati dall’Ucraina. Il programma si rivolge a quelle persone che hanno deciso di rimanere, almeno temporaneamente, in Romania. Questi sfollati saranno aiutati dalle autorità a trovare un posto di lavoro, se lo desiderano, ottenere accesso all’assistenza sanitaria e garantire un’istruzione ai minori. Dell’integrazione dei profughi si occuperanno sei gruppi di lavoro. La prossima settimana, la Commissione europea invierà a Bucarest una squadra che valuterà le spese del governo per la gestione dei profughi ucraini e stabilirà come saranno rimborsate da fondi europei. Quasi 80 mila cittadini ucraini hanno scelto di restare in Romania, di cui oltre 4 mila hanno già presentato domanda d’asilo, affermano le autorità. Più di 3 mila cittadini ucraini sono riusciti a trovare lavoro legalmente in Romania, dal 24 febbraio, quando è l'invasione russa. (Rob)