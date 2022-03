Francia: diversi sostenitori di Zemmour denunciano di aver subito delle aggressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori del candidato ultraconservatore alle presidenziali francesi, Eric Zemmour, hanno denunciato alcune aggressioni negli ultimi giorni. Come riporta il quotidiano “Le Figaro”, a Linas sei attivisti - accompagnati da tre adolescenti dagli 11 ai 16 anni - sono stati cosparsi di benzina venerdì 18 marzo al termine di un evento elettorale. Due individui a bordo di un’auto si sono avvicinati a loro e gli hanno gettato addosso della benzina per poi fuggire non appena hanno visto sopraggiungere degli agenti della polizia municipale. Quello che ha visti coinvolti i sei attivisti è solo uno delle aggressioni che i sostenitori di Zemmour hanno reso note sui rispettivi profili social nell’ultima settimana.(Frp)